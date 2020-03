Dansk politi har siden lørdag middag lukket for det meste trafik fra Tyskland til Danmark. Fra mandag morgen klokken 08 vil tysk politi gøre det samme for trafik, der går fra Danmark mod Tyskland.

Artiklen: Tyskland lukker grænsen til Danmark for at bremse virus

Indenrigsminister bekræfter over for Slesvig-Holstens ministerpræsident, at grænsen til Danmark lukkes.