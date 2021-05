Tyskland lemper på karantæneregler ved indrejse

Den tyske regering har onsdag godkendt planer, der betyder, at hvis man enten er færdigvaccineret, har haft corona, eller hvis man har en negativ test, kan slippe for karantæne, når man rejser ind i Tyskland.

Det fortæller en regeringskilde.

Ændringerne gælder ikke for rejsende fra områder med høj smitte eller områder med mutationer. Lempelserne for vaccinerede gælder desuden kun, hvis de er vaccineret med en vaccine, som er godkendt i EU.

Lempelserne af reglerne gælder ikke for Danmark. Det skyldes, at de tyske myndigheder lige nu kategoriserer Danmark som et højrisikoområde. Danskere der rejser ind i Tyskland, skal derfor stadig i 10 dages karantæne.

Rejsende fra Færøerne og Grønland skal ikke i karantæne.