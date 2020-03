Tyskland lancerer økonomisk hjælpepakke under virusudbrud

Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn, opfordrede søndag alle arrangementer med flere end 1000 deltagende til at aflyse. For at imødekomme de økonomiske konsekvenser af coronavirusset har regeringen på et møde sent søndag aften aftalt en hjælpepakke.

Foto: Odd Andersen/Ritzau Scanpix