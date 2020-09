Tyskland kræver karantæne for rejsende fra Region Hovedstaden

TYSKLAND: Tyske myndigheder indførte her til aften krav om 14 dages karantæne for indrejsende fra Region Hovedstaden til Tyskland. Rejsende kan indtil 1. oktober 2020 undtages fra karantænekravet ved at fremvise en negativ COVID-19 test. Læs: https://t.co/KThLV3Dc6A