Tyskland klar med soldater mod migranter

Lukkede grænser og coronapandemi har måske nok gjort det sværere for mennesker fra Mellemøsten, Afrika, og andre steder at bryde op og rejse mod EU for skabe et bedre liv.

BAMF, Tysklands forbundskontor for migration og flygtninge, siger ifølge Westdeutscher Rundfunk (WDR), at Tyskland frem til udgangen af september havde fået 100.278 asylansøgninger i år.

Det er 35,2 procent flere end i 2020.

Danmark har frem til den 1. september fået 73 asylansøgninger i 2021.

Tilstrømningen kommer fra de kendte migrantruter over Middelhavet til Sydeuropa eller fra Tyrkiet og ind i EU.

Men tidligere i år kom en ny rute, da Hviderusland gjorde det lettere for i første omgang irakere at komme til Hviderusland.

Fra Hviderusland prøver de at komme over grænserne til de to EU-lande Litauen og Polen og så videre til Tyskland.

Hviderusland lavede en direkte flyforbindelse mellem Iraks hovedstad, Bagdad, til Hvideruslands hovedstad, Minsk. Irakere fik turistvisum til Hviderusland.

Denne rute er nu lukket efter EU-pres, men her stopper historien ikke.

Die Welt skriver, at der nu er en flyrute fra Damaskus i Syrien til Minsk.

Nu kan syrere og andre, hvis de har råd til billetten, flyve til Minsk og dermed tæt på EU's grænser.

De kan undgå den farlige tur over Middelhavet, hvis de vil til EU.

Die Welt skriver også, at Hviderusland giver pakistanere, egyptere og jordanere 90 dages turistvisum.

EU-topmødet torsdag og fredag skal blandt andet drøfte, hvad der kan gøres for at standse tilstrømningen.

Men EU-lande i Nordeuropa har også egne tiltag.

Horst Seehofer er indenrigsminister i den tyske regering, der går af, når de igangværende forhandlinger efter valget i september ender med en regeringsaftale.

Seehofer har ifølge det tyske nyhedsbureau dpa sendt et brev til sin polske kollega, Mariusz Kaminski. Her foreslår Seehofer at sende tyske soldater afsted til de to landes fælles grænse for at hindre, at migranter kommer til Tyskland.

Der er tale om fælles patruljer med polske og tyske soldater.

- Primært på polsk territorium og naturligvis under polsk kommando, står der i tilbuddet.

Seehofer tilbyder også det, som han kalder logistisk støtte til at tage sig af migranter.

Desuden opfordrer han Polen til at gøre brug af EU's grænseorganisation Frontex, der også opererer i Sydeuropa og Middelhavet.

Polen har hidtil afvist at få hjælp til migrantproblemet fra Frontex.

I stedet har Polen gjort tingene på sin måde.

Området ved grænsen til Hviderusland er erklæret for kriseområde.

Pressen og uafhængige observatører har ikke adgang her.

Polen har nu 6000 soldater til grænseområdet, hvor de bistår grænsevagter. Soldaterne hjælper med at sikre, at grænsen ikke krydses illegalt, sagde forsvarsminister Mariusz Blaszczak tirsdag, skriver AFP.

I lørdags satte forsvarsministeren antallet af soldater ved grænsen til 3000.

Grænsevagterne registrerer ifølge AFP dagligt hundredvis af forsøg på at komme illegalt ind i Polen.