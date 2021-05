Tyskland indfører karantæne for rejsende fra Storbritannien

Det gælder også for personer, der er fuldt vaccineret.

Fra på søndag skal alle indrejsende til Tyskland fra Storbritannien i to ugers karantæne.

Kravet om karantæne kommer på grund af spredning i Storbritannien af en variant af coronavirusset, der først blev opdaget i Indien.

Det fik fredag RKI, der svarer til Sundhedsstyrelsen i Danmark, til at erklære Storbritannien for et såkaldt virusvariantområde.

- Vi ønsker at være på den sikre sikre, siger en tysk regeringskilde om karantænen til nyhedsbureauet Reuters.

- I denne her vigtige fase af vaccinationskampagnen skal problematiske mutationer, så vidt det er muligt, undgås og holdes ude, tilføjer kilden.

Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn, sagde tidligere i maj, at det tilsyneladende er lykkedes at bryde en tredje bølge af coronasmitte i Tyskland.

Men regeringen i Berlin er stadig forsigtig.

- Hvis vi fortsat skal presse infektionsraterne ned, er vi nødt til at forhindre smitsomme varianter i at bringe denne positive tendens i fare, siger en talsmand for det tyske sundhedsministerium til Reuters.

Talsmanden erkender, at karantænekravet er "hårdt" for Storbritannien.

- Men det er nødvendigt for at forhindre den hurtige spredning (som er set i Storbritannien, red.) af den indiske variant i Tyskland.

Først når en større andel af den tyske befolkning er vaccineret, vil landet ifølge talsmanden være bedre rustet til at kunne modstå den fare, som varianten udgør.

Tidligere i denne uge vurderede den britiske ekspertgruppe, som rådgiver den britiske regering under pandemien, at den indiske variant - B1617 - sandsynligvis er mere smitsom end den variant, som første gang blev konstateret i England - den såkaldt britiske variant.

Vurderingen fra ekspertgruppen fik Statens Serum Institut til at hejse et lille advarselsflag.

- Der har jo været en mistanke om øget smitsomhed, og det ser nu også ud til at være tilfældet i England, hvor man kan se en vækst af den indiske variant, og hvor den i nogle områder ser ud til at fordobles hver uge, sagde Tyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut, til TV2.

- Så det er selvfølgelig en variant, vi er bekymrede for kan sprede sig i Danmark, tilføjede hun.