At beskytte sig mod mæslinger er lig med børnebeskyttelse, sagde den tyske sundhedsminister, Jens Spahn (til højre), torsdag. Her ses han sammen med forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer (til venstre) under deres ugentlige kabinetmøde onsdag.

Tyskland gør mæslingevaccine obligatorisk

Det fremgår af et lovforslag, der blev vedtaget torsdag. Loven sigter mod at stoppe spredningen af den smittefarlige virussygdom, der i de senere år er vendt tilbage efter at have været på retur i årtier.

Forældre i Tyskland står snart over for valget mellem at lade deres børn vaccinere mod mæslinger eller betale flere tusind euro i bøde.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her