Tyskland godkender øjeblikkelig genoptagelse af Nord Stream 2

Tyskland har givet godkendelse til, at byggeriet af den omstridte naturgasledning Nord Stream 2 kan fortsætte i tysk farvand med øjeblikkelig virkning.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

En tidligere udstedt tilladelse havde først givet lov til at fortsætte byggeriet i slutningen af maj.

Dele af den næsten færdigbyggede gasledning går fra Rusland til Tyskland - og også gennem dansk farvand.

Byggeriet gik i stå i 2019, da USA indførte sanktioner mod projektet.

Truslen om amerikanske sanktioner fik to schweiziske fartøjer, der arbejdede på at lægge rør ved Bornholm, til at stoppe arbejdet.

USA mener, at Nord Stream 2 vil øge især Tysklands afhængighed af Rusland og dermed true EU's sikkerhed.

Den tyske regering mener derimod, at Nord Stream 2 vil give Tyskland en direkte og sikker energiforsyning.

Ledningen vil næsten fordoble mængden af russisk naturgas, der kan transporteres til Tyskland.

Danske myndigheder har sagt, at skibet "Fortuna" kan genoptage byggeriet nær Bornholm fra fredag, skriver dpa.

Nord Stream 2 oplyser, at det vil genoptage forberedelserne nær Bornholm, så snart dets skib er på plads - uden at give en præcis dato for hvornår.

Ifølge vesselfinder.com er "Fortuna" sejlet fra den tyske by Wismar torsdag. Fredag befinder skibet sig i Østersøen nær Rostock.

Skibet færdiggjorde et 2,6 kilometer langt stykke af naturgasledningen i december sidste år, efter at det havde holdt 1,5 års pause i byggearbejdet.