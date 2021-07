Tyskland giver 400 millioner euro til oversvømmelsesofre

Det skriver Flensborg Avis.

Pengene skal gå til at udbedre de værste skader på bygninger og den kommunale infrastruktur samt hjælpe mennesker i nød.

- Vi sørger for, at ingen virksomheder kommer til at gå fallit, siger økonomiminister Peter Altmaier fra det konservative CDU ifølge Flensborg Avis.

Nu er det op til de lokale myndigheder at beslutte, hvor man bedst kan hjælpe de mennesker, der har mistet alt.

- Egentlig er det kun lokalt, man kan foretage den slags skøn. Her behøver vi på nuværende tidspunkt ikke nøjagtige retningslinjer, men skal i første omgang bare yde ubureaukratisk bistand.

- Borgerne har brug for tag over hovedet og vished for, at de kan få tøj på kroppen, og at børnene kan komme i skole, siger Peter Altmaier.

Efter akuthjælpen venter den enorme opgave med at udbedre ødelæggelserne. Her vil der være behov for milliarder af euro. Men beløbets størrelse kan først fastlægges, når skadernes omfang kan vurderes mere nøjagtigt.

Løftet om hurtig og ubureaukratisk hjælp kom fra både forbundskansler Angela Merkel og finansminister Olaf Scholz umiddelbart efter katastrofen, der foreløbigt har kostet flere end 170 mennesker livet i Tyskland.

Olaf Scholz henviser til, at det kostede cirka seks milliarder euro forrige gang, Tyskland var ramt af ekstreme oversvømmelser.

- Også denne gang er staten og delstaterne parate til at mobilisere de nødvendige ressourcer. Her er der ingen grund til at tøve, siger Olaf Scholz ifølge Flensborg Avis.