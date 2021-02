Tyskland frygter en tredje smittebølge

Tyskland frygter, at en tredje bølge af coronaepidemien er ved at skylle ind over landet.

145 mennesker er døde med coronasmitte i det seneste døgn.

Antallet af smittetilfælde er steget fra 57,7 til 60,2 per 100.000 indbyggere i løbet af et døgn.

Eksperter mener, at stigningerne skyldes de nye og mere smitsomme varianter af coronavirus, der breder sig i Tyskland.

Det stigende smittetal kommer samtidig med, at regeringen planlægger at lempe på nogle af de tiltag, der er indført for at begrænse smittespredningen.

Ud af Tysklands 16 delstater har de 10 af dem planer om at genåbne skolerne fra mandag.

Det har i højere grad fået de tyske politikere til at overveje, om lærere hører til de grupper, der skal have lov at komme længere frem i vaccinekøen.