Tyskland finder afrikansk svinepest på svinebesætninger

Hidtil har Tyskland kun fundet afrikansk svinepest i vildsvin. Nu er to tyske tambesætninger ramt af smitten.

Tyskland har registreret de første tilfælde af afrikansk svinepest blandt tamme svin.

Det oplyser de lokale myndigheder i delstaten Brandenburg i en pressemeddelelse.

To besætninger med tamme svin er´indtil videre blevet ramt af den frygtede svinepest. De to besætninger ligger i Spree-Neiße og Märkisch Oderland i det østlige Tyskland.

Hidtil har de tyske myndigheder kun konstateret smitte med sygdommen hos vildsvin. Det fandt sted i september sidste år.

- Jeg beklager meget, at vi nu også har de første tilfælde i tamsvinebesætninger. Men det kunne desværre ikke helt udelukkes, siger Ursula Nonnemacher, forbrugerbeskyttelsesminister i Brandenburg.

- Jeg vil derfor gerne appellere til alle svinebedrifter om nøje at overholde de strenge biosikkerhedsforanstaltninger, især i mikrobedrifter, for at forhindre yderligere udbrud på husdyrbrug, siger hun i pressemeddelelsen.

Siden september sidste år er der i delstaten Brandenburg fundet over 1200 vildsvin smittet med afrikansk svinepest. Det skriver Landbrugsavisen.

Afrikansk svinepest er et virus, som myndigheder verden holder skarpt øje med. Det skyldes, at det har en høj dødelighed blandt svin.

Herhjemme er der endnu ikke konstateret afrikansk svinepest blandt danske svinebesætninger.

Myndighederne har også været meget opmærksomme på at holde virusset ude af landet. Især efter de første tilfælde i Tyskland blev konstateret sidste år.

Fødevarestyrelsen har vurderet, at et enkelt tilfælde af afrikansk svinepest kan risikere at koste milliarder i tabt eksport, hvis der på grund af smitte pludselig ikke kan sælges svin til udlandet.

Frygt for svinepest er også årsag til, at der langs den dansk-tyske grænse er blevet opført et vildsvinehegn.