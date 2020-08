Tyskland får tvungen coronatest ved indrejse fra risikolande

Hidtil har det været sådan, at rejsende, der vender tilbage fra højrisikolande, har kunnet pålægges af de enkelte delstater i Tyskland at gå i 14 dages karantæne.

- Jeg er helt bevidst om, at det er et indgreb i den enkeltes frihed, siger Spahn om den seneste skærpelse.

Risikoområder i EU er lige nu - ifølge Tyskland - Luxembourg og de tre spanske regioner Aragon, Catalonien og Navarra.

Kriteriet for at blive defineret som et risikoområde er, at der i de seneste syv dage har været over 50 nye smittede per 100.000 indbyggere i de enkelte regioner og lande.

Rundt i Europa meldes der igen om et stigende antal smittede med covid-19.