Tyskland er på vej mod ny rolle i EU

Ligesom sine forgængere har Merkel sat sit præg på udviklingen i EU i et tæt samarbejde med skiftende franske præsidenter.

Hun fremstår i dag som garant for stabilitet, efter at hun har været toneangivende under tre store historiske kriser: finanskrisen i 2008, flygtningekrisen i 2015 og den aktuelle pandemi.

- Merkels farvel til den politiske scene udløser en vis usikkerhed omkring Tysklands fremtidige kurs i Europa. Men Tyskland og Frankrig vil fortsætte med at være EU's motor, og de tre tyske kanslerkandidater, som har en chance for at blive valgt, har alle sammen stærkt engagement i EU som Merkel, siger Iben Tybjærg Schacke-Barfoed, kommunikationschef i Tænketanken Europa.

Hun pointerer, at den såkaldte fransk-tyske motor altid har haft afgørende betydning for, at EU kan fungere.

- I mange år var det sådan, at når der var fransk-tysk enighed om en aftale, så kunne alle medlemslandene slutte op bag den. Sådan er det ikke længere. For eksempel er det tit svært at få Ungarn og Polen med, og vi ser en tendens til et EU i flere tempi.

- I en årrække har vi også set et EU i en reaktiv fase. Store kriser er blevet klaret - om ikke løst. Det er en anden udvikling end for nogle årtier siden, hvor EU under fransk-tysk ledelse var i en energisk opbygningsfase med fokus på dynamik.

Iben Tybjærg Schacke-Barfoed siger, at der næppe vil komme nye, store udspil før det franske præsidentvalg næste år.

- I Tyskland spiller EU ikke nogen stor rolle i valgkampen, måske med undtagelse af den økonomiske politik i EU-samarbejdet.

- I diskussioner om EU's gigantiske Genopretningsfond har ideen om at stifte fælles gæld i EU vundet opbakning fra SPD's kanslerkandidat, Olaf Scholz, og fra De Grønnes kandidat, Annalena Baerbock, siger hun.

I øjeblikket fører Scholz over Merkels konservative CDU og den konservative kandidat, Armin Laschet.

Laura Horn, lektor på RUC og specialist i blandt andet Tysklands EU-politik, siger, at Merkel har stået for en stram, konservativ økonomisk politik i EU.

- Hvis Scholz bliver kansler i en rød-grøn regering, er der mulighed for et nybrud i EU-politikken på dette område - en omfordeling, siger hun.

Om den fransk-tyske motor i EU siger Laura Horn, at Merkel og præsident Emmanuel Macron ikke har kunnet realisere deres planer om at forstærke venskabet mellem de to store lande med henblik på oprettelsen af en europæisk hær.

- En stort anlagt ceremoni i Aachen i 2019 fremstår i dag som et næsten rent symbolsk udspil. Coronakrisen har gjort grænserne i EU synlige igen, og Tyskland og Frankrig har fjernet sig lidt fra hinanden.

- For eksempel har der været fokus på et nyt partnerskab mellem Macron og Italiens premierminister, Mario Draghi, som sammen fik skabt bevægelsen omkring Genopretningsfonden, siger Laura Horn.

Dynamikken i EU er også under forandring som følge af brexit.

- Den fransk-tyske akse er mere usikker uden briterne, siger hun.

Klaas Dykmann, lektor og specialist i blandt andet Tysklands rolle i Europa, mener, at store udfordringer som klimakrise og en ny sikkerhedspolitik vil kræve mere mod og mere ledelse, end Frankrig og Tyskland har udvist hidtil.

- Vi vil se forandring. Merkel har en baggrund i DDR og har haft en særlig fornemmelse for Østeuropa og Rusland. Det vil ikke være tilfældet for hendes efterfølger - hvem det end bliver. Merkel har klaret mange kriser godt, men hun efterlader ikke et EU, der mangler strategier for fremtiden.