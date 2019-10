Tyskland er åben for kortvarig udsættelse af brexit

Maas siger, at hvis det gælder om at skubbe tidsfristen to eller tre uger for at få den nye skilsmisseaftale på plads, så vil det næppe være et problem.

Tyskland er åben over for en kortvarig udsættelse af brexit, hvis det sker af de rigtige politiske grunde, siger Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, onsdag.

Den tyske udenrigsminister har fremsat udtalelserne i et interview med tv-stationen n-tv.

- Hvis det sker for at gennemføre ratificeringen af brexitaftalen på en rimelig måde, så tror jeg ikke, at det kan blive et stort problem, siger han om en udsættelse.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, sagde tirsdag, at det er op til EU at beslutte, hvorvidt brexit skal udsættes og hvor længe.

Det sagde han, efter at det britiske parlament for første gang havde godkendt en skilsmisseaftale, men var gået imod tidsplanen for de nødvendige lovvedtagelser.

Lovvedtagelserne skal føre til den britiske udtræden af EU den 31. oktober.

Det betyder, at en udtræden inden for den fastsatte frist den 31. oktober er næsten umulig.

Briterne venter nu svar på en anmodning om en udsættelse fra de 27 andre EU-lande.

Der skal være enstemmighed om en udsættelse og hvert eneste medlemsland kan i princippet blokere for en udsættelse.

Der er flere scenarier for, hvad der kan ske.

Der kan komme en kort teknisk forlængelse eller en længere udsættelse af brexit, da det under normale omstændigheder tager måneder at behandle lovpakker af dette omfang.

Lovpakkerne skal både igennem det britiske parlaments underhus og overhus.

Det er også en reel mulighed, at parlamentsmedlemmer vil prøve at få vedtaget lovtillæg - for eksempel forbehold om nye forhandlinger om toldunion eller om en ny folkeafstemning.

En udsættelse kan måske også skabe mulighed for et britisk parlamentsvalg.