Tyskland betegner spanske regioner som højrisiko for corona

Det sker, efter at der har været stigende smittetilfælde i de tre regioner.

Ifølge de tyske myndigheder defineres et område som højrisiko, hvis der har været flere end 50 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere den seneste måned.

Tyskland har mandag varslet, at man vil gøre det til en pligt at blive testet for coronavirus, hvis man vender hjem fra et område, der defineres som højrisiko.

I Danmark er det på nuværende tidspunkt en anbefaling, at personer, der har gjort ophold i de tre spanske regioner, får foretaget en coronatest.

Myndighederne i både Storbritannien og Norge besluttede i sidste uge at fraråde alle ikke-nødvendige rejser til Spanien, som er en yndet feriedestination.

Det har fået flere store rejseselskaber - herunder TUI - til at lukke ned for rejser fra Storbritannien til det spanske fastland de næste uger.

Ifølge de danske myndigheders rejsevejledninger bliver et land "åbnet", hvis der er færre end 20 smittede per 100.000 indbyggere på en uge.

For at rejsevejledningen igen kan blive skærpet, skal der være 30 smittede per 100.000 indbyggere på en uge.

Ser man på det samlede tal for Spanien er tallet fortsat under 30 - men tallet er steget eksplosivt over de seneste uger.

I sidste uge var tallet 15 smittede per 100.000 indbyggere. Torsdag var tallet steget til 25,5 smittede per 100.000 indbyggere.