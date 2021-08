Tyskland afskaffer gratis coronatest fra oktober

Fra 11. oktober vil det ikke længere være gratis at få taget en covid-19-test i Tyskland. Desuden vil der i langt flere tilfælde end nu blive stillet krav til personer, der ikke er vaccineret, om at kunne fremvise en negativ test.

Det oplyser forbundskansler Angela Merkel efter et møde tirsdag om coronastrategien med lederne af de 16 delstater i Tyskland.

Det er ikke oplyst, hvor meget det skal koste at blive testet.

Målet med tiltagene er at få flere til at lade sig vaccinere på et tidspunkt, hvor den særligt smitsomme Delta-variant skaber bekymring for fremkomsten af en ny smittebølge.

- Den dårlige nyhed er, at vaccinationstempoet er gået betydeligt ned, siger Merkel efter mødet.

- Jeg håber, det kommer op i fart igen efter (sommer) ferien, tilføjer hun.

Cirka 63 procent af befolkningen har fået første stik, mens 55 procent er færdigvaccineret.

Merkel vil gerne have den andel op på mindst 75 procent, siger hun.

Ministerpræsidenten for Bayern, Marcus Söder, advarer om risiko for en fjerde smittebølge.

- Denne fjerde bølge er på vej og kommer helt sikkert i løbet af efteråret, siger han på et pressemøde med Merkel.

De nye regler indebærer, at personer, der ikke er vaccineret, skal kunne fremvise en nylig test for at komme ind på et hospital, plejehjem, restaurant, eller til offentlige arrangementer. Kravet gælder også for frisørsaloner, idrætscentre og svømmehaller.

I nabolandet Frankrig steg antallet af vaccinationer, efter at præsident Emmanuel Macron indførte krav om et coronapas, der skal fremvises for eksempelvis at komme ind på en café.

Kravet, som trådte i kraft mandag i denne uge og er blevet mødt med demonstrationer i flere franske byer, skal tilskynde flere til at lade sig vaccinere og samtidig inddæmme smittespredning.