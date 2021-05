Tyskland: Tvungen landing får en bitter pris for Lukasjenko

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, kommer til at betale en "bitter pris" for den "modbydelige" omdirigering af et fly, som førte til anholdelse af en fremtrædende systemkritiker.

Det siger Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas.

- Enhver diktator, der leger med sådanne tanker, skal forstå, at de kommer til at betale en bitter pris, siger Maas.

Hans udtalelse kommer dagen efter, at EU's stats- og regeringschefer blev enige om at forbyde hviderussiske fly i EU's luftrum og indføre flere sanktioner mod Lukasjenkos styre.

- Vores mål har altid været at ramme Lukasjenko og hans magtapparat med disse tiltag, ikke civilbefolkningen der allerede lider rigeligt under dette regime, siger Maas.

Han tilføjer, at han vil tale videre om emnet med sine europæiske kolleger på et møde i Lissabon senere på ugen.

Hviderusland er blevet mødt af massiv fordømmelse fra især EU-landene, efter at et Ryanair-fly på vej fra Athen i Grækenland til Vilnius i Litauen søndag blev tvunget ned på jorden af Hviderusland.

Ifølge Hviderusland var der en "sikkerhedstrussel" mod flyet. Lukasjenko besluttede personligt at sende et kampfly på vingerne for at eskortere flyet ned i Minsk.

Om bord på Ryanair-flyet var den fremtrædende hviderussiske oppositionsaktivist Roman Protasevitj, der lever i eksil i Litauen. Han blev anholdt efter den tvungne mellemlanding i Minsk.

Tysklands udenrigsminister kalder det en "modbydelig handling".

- Det var et angreb mod flysikkerheden, mod pressefriheden og mod de europæiske borgere, der var om bord, siger han.

Den 26-årige aktivist er efterlyst og stemplet som terrorist i Hviderusland, hvor han har været redaktør på oppositionens medie Nexta. Ifølge oppositionens ledere risikerer han dødsstraf.

Hviderussisk tv viste mandag aften en video, hvor Protasevitj kommer med en tilståelse, som ifølge oppositionen formentlig er fremkommet ved tæsk eller tortur.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, betegner tirsdag videoen som "bekymrende". Hun gentager på linje med andre europæiske ledere, at den tvungne omdirigering til Minsk og anholdelsen af aktivisten er "helt uacceptabelt".

Amnesty International påpeger, at Protasevitj på videoen har tydelige mærker i ansigtet.

- I lyset af det mønster af menneskeretskrænkelser, efterretningstjenesterne i Hviderusland har udvist, er vi alvorligt bekymrede for, at Roman Protasevitjs sundhed og liv er i fare, siger Marie Struthers, der er organisationens direktør for Østeuropa og Centralasien.

FN's Sikkerhedsråd mødes onsdag for at drøfte Hvideruslands opsigtsvækkende træk, rapporterer britiske BBC.