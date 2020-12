Indkøbsområdet i Frankfurt am Main den 16. december. Alle butikker, der ikke sælger meget nødvendige varer, er beordret lukket af myndighederne. Det får shoppere til at købe ind på nettet i stedet, og krisen i detailhandlen forværres.

Tyskland: Pakkeskat skal hindre butiksdød

Flere og flere tomme butikker i de tyske midtbyer. Mere onlinehandel. Nu overvejer regeringen i Berlin en afgift på onlinepakker for at hjælpe butikkerne.

For de almindelige forretninger er lukket. Mere julehandel end normalt er i år flyttet over på nettet.

Som i andre lande, der på grund af coronarestriktioner har indført nedlukninger her i julemåneden, har også tyskerne kastet sig over nethandel.

