Tyskland: EU overvejer at tage imod 1500 børn fra asyllejre

I Tyskland er man villig til at tage en "passende" andel, lyder det, dog uden at tallet specificeres.

- Vi ønsker at støtte Grækenland i en svær humanitær situation for mellem 1000 og 1500 børn på de græske øer, tilføjer regeringen.

Udmeldingen kom efter mere end syv timers forhandlinger mellem kansler Angela Merkel og hendes regeringspartnere i SPD.

Flere steder har der været bekymringer vedrørende børns situation på øerne, hvor flere enten har brug for behandling fra sundhedspersonale eller ikke har nogen voksne ledsagere.

Mange migranter står lige nu ved Tyrkiets grænse til EU-landet Grækenland.

Imens er Tyrkiet begyndt at lade flygtninge, der opholder sig i landet, rejse videre mod Europa.

I en uge har der hersket kaotiske tilstande ved grænsen mellem EU-landet Grækenland og Tyrkiet.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, ventes mandag i Bruxelles for at fortsætte samtaler med EU.

I 2016 indgik EU en aftale, der betyder, at migranter, der kommer til Grækenland fra Tyrkiet, og som ikke vurderes at have behov for beskyttelse, skal sendes tilbage til Tyrkiet.

Til gengæld skulle der sendes milliarder af euro den anden vej fra Bruxelles.

Men i Tyrkiet har man gentagne gange beskyldt EU for at bryde sin del af aftalen.