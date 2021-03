Tyskerne frarådes indtrængende til ikke at rejse i påsken

Den tyske sundhedsminister, Jens Spahn, siger samtidig, at flere tilbageslag truer, og han frygter, at situationen ved påske kan være ligesom ved jul.

- Der er ikke er nok vaccine i EU til, at det alene kan stoppe en tredje bølge, siger Spahn.

Lars Schaade, som er vicepræsident ved Robert Koch Instituttet for infektionssygdomme, fraråder indtrængende folk at rejse i forbindelse med påsken.

- Det er meget muligt, at vi ved påske vil være i samme situation, som vi var i før jul - med et meget stort antal smittede, mange alvorlige tilfælde og mange dødsfald - og med hospitalerne under massivt pres, siger Lars Schaade.