Tyskere over 60 år får måske vaccine fra Johnson & Johnson

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) godkendte i sidste måned J & J's vaccine efter at have undersøgt sjældne tilfælde af blodpropper hos amerikanere, som havde fået vaccinen.

Men EMA lod det være op til de enkelte EU-lande at beslutte, hvorvidt de vil anvende den.

En talskvinde for Robert Koch Instituttet, RKI, siger samtidig, at instituttets stående komité for vaccination, Stiko, ventes at anbefale vaccinen i næste uge.

Tyskland har tidligere begrænset vaccinationer med doser fra det svensk-britiske AstraZeneca til personer over 60 år.

Den tyske sundhedsminister, Jens Spahn, meddelte imidlertid torsdag, at Tyskland vil gøre AstraZeneca tilgængelig for alle voksne uanset alder for at fremskynde vaccinationsprogrammet.

I Genève venter Verdenssundhedsorganisationen, WHO, på nye data om den kinesiske vaccine Sinovac.