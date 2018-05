Tyskere og briter foreslår undersøgelse af drab i Gaza

- Det er vores synspunkt, at en uafhængig kommission kan kaste lys over de voldelige begivenheder og blodige overtrædelser i grænseområdet, siger den tyske regerings talsmand, Steffen Seibert.

Det skriver AFP.

Den britiske regering kalder de blodige optrin for ødelæggende for fredsprocessen.

- Storbritannien støtter en uafhængig undersøgelse af, hvad der er sket, siger den britiske viceminister Alistair Burt ifølge Reuters.

En talsmand for premierminister Theresa May siger, at Israel har ret til at forsvare sine grænser, men at palæstinenserne også har ret til at demonstrere, hvis det foregår fredeligt.

- Vi er ekstremt bekymret over omfanget af volden. Tabet af menneskeliv og det store antal sårede palæstinensere er tragisk.

- Vold af det omfang er ødelæggende for bestræbelserne for fred, siger talsmanden.

Alistair Burt opfordrer Israel til at give borgerne i Gaza mere frihed til at bevæge sig.

Her bor op mod to millioner mennesker på et område, der ikke er større end Langeland.