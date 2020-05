Tyske virksomheder viser tegn på ny optimisme

I Tysklands økonomi er der lys for enden af tunnelen, viser det anerkendte tyske erhvervstillidsindeks fra Ifo-instituttet i München.

- Efter at forbundsrepublikken er kommet gennem de værste faser med nedlukninger af samfundet under coronakrisen, er der tegn på lys for enden af tunnelen, siger Ifo-økonomen Klaus Wohlrabe mandag.