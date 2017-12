Tyske socialdemokrater siger ja til regeringsforhandlinger

Det oplyser et højtstående partimedlem til Reuters.

De socialdemokratiske ledere har også formuleret deres vigtigste politiske krav ved forhandlingerne. Det sker i et dokument, som omfatter harmonisering af selskabsskatten på europæisk plan, højere topskat, øgede investeringer i uddannelse, højhastighedsinternet, udbygning af vejnettet og flere sociale boliger.

Medlemmer af SPD skal diskutere forslagene fra partiledelsen ved en partikongres i Berlin 7.-9. december.

SPD har regeret i en stor koalition sammen med Merkel siden 2013, men led et stort valgnederlag ved forbundsdagsvalget i september, og mange i partiet har været forbeholdne over for at gå ind i et nyt samarbejde med de konservative.

Både avisen Bild og nyhedsbureauet Reuters skrev fredag på baggrund af anonyme kilder, at SDP-formand Martin Schulz torsdag aften havde sagt ja til sonderinger.

Det skete, da forbundskansler Angela Merkel, Horst Seehofer fra CSU og Martin Schulz var samlet hos præsident Frank-Walter Steinmeier i Berlin.

Her drøftede de tre partiledere alle muligheder for at løse den tyske regeringskrise: En mindretalsregering, et nyvalg eller en stor koalition.

De tre blev ifølge Bild enige om, at det bedste ville være at arbejde videre med en stor koalition, som den der blev dannet efter valget i 2013.

Der var dog det forbehold, at Schulz ville søge et mandat fra sit socialdemokratiske bagland.

Til Der Spiegel har Schulz fredag sagt, at europapolitikken vil blive et centralt emne for SPD i forhandlinger med Merkel. Europapolitikken skal ændres, lyder det fra den tidligere formand for Europa-Parlamentet.