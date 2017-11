Tyske socialdemokrater åbner for deltagelse i tysk regering

Tysklands socialdemokratiske parti, SPD, siger, at det er åben over for forhandlinger med andre partier om en koalition.

Han siger ikke, hvilke partier SPD vil forhandle med, om formålet er at indgå i en regeringskoalition eller at fungere som støtteparti for en regering.

Partiets formand, Martin Schulz, er kommet under stort pres for at hjælpe med til at løse landets politiske krise.

Den konservative forbundskansler, Angela Merkel, måtte tidligere på ugen opgive at danne en koalitionsregering bestående af hendes eget CDU, det bayerske søsterparti CSU, det liberal FDP og Miljøpartiet De Grønne.

Det skete, efter FDP trak sig ud af forhandlingerne.

CDU/CSU og SPD har hidtil indgået i en stor koalition. Men Schulz meddelte efter valget i september, at SPD går i opposition efter at have fået sit dårligste valg i efterkrigstiden.

Merkels konservative og SPD har dog stadig tilsammen flertal i Forbundsdagen.

Alternativet er en mindretalsregering. Men det har Merkel pure afvist. Det vil føre til nyvalg.

SPD's fungerende justitsminister, Haiko Maas, er utilfreds med den måde, hvorpå Schulz har placeret sig i det politiske spil.

- SPD kan ikke opføre sig som et surmulende barn i krogen, siger han.

Præsident Frank-Walter Steinmeier, der er tidligere socialdemokratisk udenrigsminister, appellerede for få dage siden til partierne om at vise ansvarlighed midt i en vanskelig parlamentarisk situation.

SPD's næstformand Manuela Schwesig siger fredag morgen ifølge AFP, at "SPD ikke automatisk er på vej mod en stor koalition".

Hun siger, at Merkels konservative, FDP og De Grønne har efterladt "en hel bunke knust glas".

- Man kan ikke bede os om at samle alt op inden for to dage.