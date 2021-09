Tyske partier samler kernevælgere og jagter tvivlere i slutspurt

Alt handler nu om at få aktiveret kernevælgerne. Og at få samlet de mange tvivlere op.

Det siger direktøren i tænketanken Europa, Lykke Friis.

- Man kan mærke, at i stedet for at komme med store visioner og slå ud med armene og sige, hvad de vil med Tyskland, sørger Kristendemokraterne (CDU) for at sige, hvad de ikke vil med Tyskland: at de andre kommer til magten.

Med meningsmålinger, der peger i retning af dødt løb og mange tvivlere, forsøger de store partier at samle deres støtter og kernevælgere:

- Det er et klart tegn på, at de er i den fase, hvor det handler om at få de gamle kernevælgere til at bakke op om partierne, mener hun.

Målinger viser, at op mod 30 procent af vælgerne fortsat er i tvivl om, hvor de vil sætte deres kryds.

Kandidaterne brugte tv-debatten torsdag til at tage hul på diskussionerne om mulige regeringskoalitioner.

- For tvivlerne er det afgørende at få en klar indikation af, hvem deres stemmer kan gå til. Men det bliver meget taktisk, og det var klart, at de fleste prøvede ikke at sige noget.

- Laschet ville ikke sige, hvad han gør, hvis han bliver nummer to, og Scholz sprang i målet på spørgsmålet om, hvorvidt han vil afvise at regere sammen med Die Linke. Så vi fik ikke meget ud af spørgsmålene, og det frustrerer nok en del, vurderer Lykke Friis.

Armin Laschet er Kristendemokraternes spidskandidat, mens Olaf Scholz repræsenterer Socialdemokratiet (SPD).

Der er særligt to konstellationer på spil forud for valget.

Den ene er en såkaldt Jamaica-koalition, som har navn efter partifarverne for de konservative CDU/CSU, det liberale FDP og miljøpartiet De Grønne. De matcher farverne i Jamaicas flag.

Så er der trafiklys-regeringen, som med farverne rød, gul og grøn består af SPD, FDP og De Grønne.

Ifølge Lykke Friis er det helt store spørgsmål, hvem der bliver nummer ét af kandidaterne.

- Selv om man godt kan danne regering i Tyskland som nummer to, så vil valgresultatet formentlig blive så mudret, og de store giganter vil få så dårlige valg sammenlignet med de historiske resultater, at hvis man skal have legitimitet til at danne regering, så vil det være afgørende at kunne sige, at man er størst.

Uanset udfaldet skal tyskerne have ny forbundskansler, idet Angela Merkel, der har været kansler siden 2005, ikke genopstiller.