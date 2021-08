Tyske oversvømmelser vil koste knap 200 milliarder kroner

De store oversvømmelser i Tyskland, der i juli kostede mindst 180 mennesker livet, forårsagede efter alt at dømme ødelæggelser for mere end 26 milliarder euro.

Det viser et overslag, som tyske myndigheder har lavet.

Alene i delstaten Nordrhein-Westfalen ventes omkostningerne som følge af naturkatastrofen at blive på mere end 13 milliarder euro.

Det oplyser delstatens ministerpræsident, Armin Laschet, mandag.

Blandt andet blev mere end 150 skoler og 200 børnehaver ødelagt af vandmasserne.

Nordrhein-Westfalen er med omkring 18 millioner indbyggere Tysklands mest folkerige delstat.

I nabodelstaten Rheinland-Pfalz er det ventet, at regningen for de enorme ødelæggelser vil løbe op i et mindst lige så stort beløb.

En fond til genopbyggelse, som den føderale regering i Berlin har planer om at etablere, skal indeholde et sted mellem 20 og 30 milliarder euro, siger Laschet.

Han tilføjer, at han håber, at regeringen snarest vil godkende hjælpen til de ramte regioner.

Oprindeligt havde tyske myndigheder vurderet, at genopbygningen efter oversvømmelserne ville komme til at koste mere end 10 milliarder euro (omkring 75 milliarder kroner).

Men en mere detaljeret gennemgang af ødelæggelserne har siden vist, at regningen snarere bliver på det dobbelte eller mere.

Ud over at være ministerpræsident i en af de to delstater, der blev ramt af sidste måneds oversvømmelser, er Armin Laschet også regeringspartiet CDU's kandidat til at efterfølge Angela Merkel på posten som forbundskansler.

CDU fører i meningsmålingerne forud for valget den 26. september. Men Laschets popularitet tog et dyk, da et tv-kamera viste ham stå og grine under et pressemøde om oversvømmelserne.

Laschet har undskyldt for episoden.