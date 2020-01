Tyske medier: Seks dræbt ved skyderi i sydlig tysk by

Tysk politi skriver på Twitter, at adskillige er såret og at der "formentligt også er døde" efter et skyderi i en bygning i den sydlige tyske by Rot am See i delstaten i Baden-Württemberg.

Det tyske nyhedsbureau dpa citerer unavngivne kilder for, at seks personer er blevet dræbt. Nyhedsmagasinet Focus Online skrev tidligere, at seks personer var dræbt. Magasinet skriver dog i en senere melding, at antallet af dødsofre var mindre.