Tyske ledere undskylder til ofre for angreb på årsdag

Tysklands forbundspræsident, Frank-Walter Steinmeier, erkender, at forbundsregeringen ikke sørgede for tilstrækkeligt med støtte og trøst til de familier, som blev ofre for angrebet på et julemarked i Berlin for et år siden.

Han siger også, at sikkerheden var mangelfuld, da tuneseren Anis Amri for nøjagtigt et år siden kørte en kapret lastbil ind i en folkemængde på julemarkedet på Breitscheidplatz i hjertet af Berlin og dræbte 11 mennesker.

Han havde tidligere skudt og dræbt lastbilens chauffør.

På årsdagen for angrebet lover forbundskansler Angela Merkel samtidig at hjælpe de sårede og de efterladte og råde bod på myndighedernes handlemåde.

Forbundskansleren er blevet hårdt kritiseret i et åbent brev tidligere i denne måned, fordi myndighederne begik en række fejl.

Merkel, som tirsdag fremsatte en kort erklæring i forbindelse med en mindegudstjeneste i Kaiser Wilhelm Mindekirke i Berlin, siger, at hun har ført meget åbne og ærlige samtaler med pårørende til de dræbte og sårede.

- Samtalerne viste de svagheder, som vores stat udviste i situationen, siger hun.

- Vi vil gøre, hvad der er menneskeligt muligt for ikke blot at skabe sikkerhed, men for at hjælpe dem, hvis liv blev ødelagt. Det er i dag en sorgens dag, men også en dag, hvor vi udviser vilje til at gøre det bedre.

Der er lagt kors og blomster til minde om ofrene på pladsen foran kirken. Samtidig er sikkerheden skærpet.

Der er opstillet store betonblokke og et stort opbud af politi er blevet udkommanderet omkring Kaiser Wilhelm Mindekirken.

Organisatorerne af julemarkedet i AG City har også sørget for private sikkerhedsvagter. Markedet venter op mod en million besøgende i tiden frem til den 7. januar.

På årsdagen afsløres et mindemonument for ofrene - en 14 meter lang gylden sprække på pladsen, hvor ofrenes navne er indgraveret.

Klokken var 20.02, da angrebet skete. På det tidspunkt tirsdag vil kirkens klokken kime i 12 minutter.