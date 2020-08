Tyske læger: Putin-kritiker blev formentligt forgiftet

Det sker, efter at læger er nået frem til, at den fremtrædende Putin-kritiker sandsynligvis blev forgiftet, da han var på valgkampagne i Sibirien.

Tyske myndigheder oplyser mandag, at den russiske oppositionspolitiker Alexei Navalnyj, beskyttes af vagter på et hospital i Berlin.

Det siger forbundskansler Angela Merkels talsmand, Steffen Seibert.

Navalnyj faldt om på et fly under en indenrigsflyvning torsdag i sidste uge efter at have drukket te, som hans allierede mener, var forgiftet. Han blev lørdag fløjet til et hospital i Berlin for at blive behandlet på universitetssygehuset Charite.

- Mistanken er, at Navalnyj blev forgiftet, da der i den nylige russiske historie desværre har været adskillige af sådanne formodede sager, siger Merkels cheftalsmand.

- Da ingen kan sige med sikkerhed, om der var tale om et giftangreb, er beskyttelse nødvendig.

Den russiske regering har ikke umiddelbart fremsat kommentarer til den tyske regerings erklæring. Men relationerne mellem Rusland og EU kan blive yderligere forværret.

Russiske læger sagde tidligere mandag, at de ikke på nogen måde var under pres fra nogen myndighed, da de behandlede Navalnyj. De siger samtidig, at de ikke fandt spor efter gift i hans system.

- Vi reddede hans liv ved en stor indsats og meget arbejde, sagde cheflæge Alexander Murakhovskyj på hospitalet i Omsk i Sibirien, hvor Navalnyj først blev indlagt efter at være faldet om.

- Hvis vi havde fundet spor efter en eller anden gift, og dette var blevet bekræftet, ville det have været meget lettere for os. Så ville der være tale om en klar diagnose og en velkendt behandling, sagde en anden overordnet læge på hospitalet, Anatolij Kalinitjenko.

Lægerne på hospitalet i Omsk diagnosticerede Navalnyj med en stofskiftesygdom, som ifølge dem kunne skyldes lavt blodsukker.

Aleksej Navalnyj er Ruslands mest prominente oppositionspolitiker og har stået bag en række afsløringer af korruption blandt præsident Vladimir Putins støtter.