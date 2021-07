Tyske delstater drukner i massivt regnvejr

Mens danskerne for tiden nyder godt af varme og solrige sommerdage, så udviklede vejret sig onsdag anderledes dramatisk for flere af vores tyske naboer.

Særligt delstaten Nordrhein-Westfalen blev hårdt ramt af uvejret onsdag, der skyldtes et lavtryk, som tyske meteorologer har navngivet Bernd.

Her forårsagede den voldsomme nedbør enorme skader på ejendomme, lukning af flere motorveje, masseevakueringer og flere dødsfald.

I løbet af dagen blev dele af delstatshovedstaden Düsseldorf ifølge nyhedsbureauet dpa evakueret af frygt for, at floden Düssel ville gå over sine bredder.

Cirka 60 kilometer østpå i byen Hagen med 180.000 indbyggere udviklede situationen sig så alvorligt, at myndighederne måtte erklære nødretstilstand, da floden Volme oversvømmede store dele af byen.

Ifølge Reuters blev dele af byen i løbet af onsdagen beskrevet som værende totalt afskåret af vandmasserne. Det førte til, at flere soldater måtte sættes ind for at lede efter eventuelt nødstedte personer.

Et enkelt plejehjem måtte undervejs evakueres, mens oversvømmelserne fik alle elevatorer på et lokalt hospital til at gå i stå.

- Folk er desperate, sagde en talsmand for politiet i Hagen onsdag til dpa.

Også i nabostaten Rheinland-Pfalz blev distriktet Vulkaneifel tvunget til at erklære nødretstilstand.

- Situationen er meget alvorlig. Vi har mange oversvømmede veje og landsbyer, der ikke længere er tilgængelige, sagde distriktsadministrator Julia Gieseking onsdag aften i landsbyen Daun til dpa.

Her blev militæret også sat ind for at hjælpe.

I byen Altena i Hochsauerland-distriktet i Nordrhein-Westfalen druknede en brandmand, da han mistede fodfæstet under en redningsaktion og blev trukket med af vandmasserne.

Andre steder i regionen er to mænd på henholdsvis 53 og 81 år stadig savnet.

Ifølge dpa forsvandt den 53-årige allerede tirsdag aften i Malmbjergene i delstaten Sachsen, da han blev revet med af store mængder vand i et forsøg på at beskytte sin ejendom.

En miljøkommissær for lokalregeringen i Nordrhein-Westfalen ved navn Bernd Mehlig kalder ifølge Reuters oversvømmelserne for "usædvanlige".

- Normalt ser vi kun sådan en form for situation her om vinteren. Regnvejr som dette med den her intensitet er fuldstændig usædvanligt om sommeren, siger han.

Tysklands nationale vejrtjeneste, DWD, advarede onsdag aften om, at der natten til torsdag og selve torsdag kan falde helt op til 50 millimeter regn i det syd- og sydvestlige Tyskland.

Blandt andet i Rheinland-Pfalz, der allerede er blevet hårdt ramt, og som lokalt har fået helt op mod 200 millimeter regn de seneste 48 timer.

Delstatsleder i Nordrhein-Westfalen Armin Laschet, der også er det konservative CDU's kandidat til at efterfølge kansler Angela Merkel, ventes at rejse til regionen torsdag for at besigtige skaderne.