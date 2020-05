Tyske betjente undersøges for coronalovbrud på restaurant

Ifølge føderale regler i Tyskland skal restaurantgæster holde sig 1,5 meter fra hinanden, ligesom at det meste personale skal bære maske over næse og mund, som det ses på billedet her. De regler undlod en gruppe tyske betjente dog angiveligt at følge på en restaurant i Mainz mandag aften. (Arkivfoto)

Foto: Odd Andersen/Ritzau Scanpix