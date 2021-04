Tyske AstraZeneca-modtagere skal have andet stik med ny vaccine

Tyskland annoncerede 30. marts, at landet ikke længere ville tilbyde folk under 60 år at få to stik med AstraZeneca-vaccinen. Årsagen var bekymringer omkring en mulig forbindelse til flere sjældne tilfælde af blodpropper.

I stedet vil de pågældende personer nu blive tilbudt at blive færdigvaccinerede med enten Pfizer/BioNTechs eller Modernas vaccine. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

- Den løsning, der er blevet fundet, giver en god grad af beskyttelse, siger Bayerns sundhedsminister, Klaus Holetschek.

Den nye politik er på linje med de anbefalinger, som Tysklands vaccinekommission kom med i sidste uge.

Omvendt siger Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at den ikke kan anbefale at skifte vaccine mellem to doser for at beskytte mod covid-19, da der ikke findes nok data for, hvilken effekt det har.

Mindst 2,2 millioner tyskere under 60 år fået det første stik med AstraZenecas vaccine de seneste uger. Det oplyser landets sundhedsministerium.

Tyskland er et blandt adskillige lande, der har begrænset brugen af AstraZeneca-vaccinen.

I Danmark er vaccinen blevet sat i bero indtil 15. april på grund af lignende bekymringer om sjældne blodpropper med et lavt antal blodplader.

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, sagde onsdag i sidste uge, at de usædvanlige blodpropper bør betragtes som en meget sjælden bivirkning ved AstraZenecas vaccine.

Samtidig understregede agenturet, at fordelene ved at bruge vaccinen til at forhindre covid-19 opvejer risiciene.

Ud af 34 millioner, der har modtaget AstraZeneca-vaccinen i Storbritannien, EU og tre øvrige lande, er der frem til 4. april blevet registreret 222 blodproptilfælde, hvor der er et lavt antal af blodplader.

Frem til 22. marts er der blevet registreret 18 dødsfald ifølge EMA.

Det amerikanske medicinalselskab Johnson & Johnson valgte tirsdag at udskyde udrulningen af sin coronavaccine i Europa på grund af bekymringer om lignende bivirkninger.