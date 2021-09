Tysk valggyser antyder benhård tovtrækning

De første valgstedsmålinger og prognoser meldte tidligt søndag aften om stort set dødt løb mellem de to største partier: det socialdemokratiske SPD og den konservative søsterduo CDU/CSU.

- Det er blevet endnu tættere end forventet, siger Siegfried Matlock, der er seniorkorrespondent og tidligere chefredaktør på avisen Der Nordschleswiger.

- Det betyder også, at det ikke kun handler om, hvem der bliver nummer et. For selvfølgelig giver det den første serveret, men når resultatet er så knebent, så vil begge partier forsøge at danne regering, siger han.

I en prognose fra tv-stationen ZDF stod SPD tidligt søndag aften til at få 25,7 procent af stemmerne, mens CDU/CSU stod til 24,6 procent.

Valgresultatet vil være det værste siden Anden Verdenskrig for CDU/CSU. Alligevel har søsterpartiernes kanslerkandidat, Armin Laschet, stadig regeringsdrømme.

Det sagde han efter søndagens første tætte prognoser.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at danne en regering ledet af os, CDU/CSU, lød det fra Laschet umiddelbart efter valgstedernes lukning klokken 18.

Ikke lang tid efter Laschets tale var Olaf Scholz også på banen.

- Jeg er glad for valgresultatet og for at høre borgernes stemme.

- Det er en stor succes: I vil gerne have, at jeg bliver den næste forbundskansler, sagde Scholz ifølge SPD's Twitter-profil.

SPD havde i ugerne op til valget - ganske overraskende - fået opbygget et forspring til CDU/CSU i mange meningsmålinger.

Men i sidste ende ser de to partier altså ud til at blive stort set lige store.

- Det skyldes uden tvivl en kampagne mod slutningen, hvor CDU/CSU har lagt vægt på, at en venstredrejning i tysk politik vil skade ikke kun Tyskland, men også Europa, lyder det fra Siegfried Matlok fra Der Nordschleswiger.

Den konklusion ser også ud til at gøre sig gældende i forhold til partiet Die Linke. Det tyske venstrefløjsparti, der kan sammenlignes med Enhedslisten i Danmark, stod tidligt søndag til blot 5,0 procent af stemmerne.

Det er næsten en halvering i forhold til valget i 2017 og kun lige nøjagtigt nok til at komme over spærregrænsen på netop 5,0 procent.

Miljøpartiet De Grønne står til at blive tredjestørst med knap 15 procent af stemmerne. Partiet ventes at blive en del af en ny tysk regeringskoalition - uanset om kansleren skal hedde Scholz eller Laschet.