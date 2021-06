Tysk udenrigsminister: EU-lande bør opgive vetoret

Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, siger mandag, at vetoretten for de enkelte EU-medlemslande bør opgives.

Mass gør det klart, at vetoretten bør ophæves for alle medlemslande.

- Jeg kan sige åbent, at vetoretten må væk - også selv om det betyder, at vi kan blive stemt ned.

Udtalelsen fra Maas kommer, efter at højtstående tyske diplomater har kritiseret Ungarns beslutning om at blokere for en EU-erklæring, som kritiserede Kinas politik i Hongkong.

- Ungarn har igen blokeret for en EU-erklæring om Hongkong. For tre uger siden blokerede Ungarn for en EU-erklæring om Mellemøsten. En fælles sikkerheds- og udenrigspolitik kan ikke virke på baggrund af blokeringer ved afstemning, hed det i et tweet fra Miguel Berger, som er statssekretær i det tyske udenrigsministerium.

- Vi er nødt til at tage en seriøs debat om, hvordan vi kan håndtere uenighed, også om afstemninger med kvalificeret flertal.

Ungarns veto mod EU's kritik af Kinas såkaldte sikkerhedslov i Hongkong undergraver EU-landenes muligheder for at konfrontere Beijing med dets undertrykkelse af frihedsrettigheder i den tidligere britiske kronkoloni.

I sidste måned afviste Ungarn at ratificere en ny handels- og udviklingsaftale med lande i Afrika, Caribien og i Stillehavet. Desuden afviser ungarerne at støtte EU's opfordringer til en våbenhvile i voldsomme kampe mellem Israel og palæstinenserne.

Som led i den ungarske premierminister, Viktor Orbans, bestræbelser på at få udbredt, hvad han kalder traditionelle kristne familieværdier, har Ungarn også modsat sig brugen af "køns-lighed" i europæiske erklæringer.