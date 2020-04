Tysk politolog ser corona som trussel mod EU

Viruspandemien har kostet knap 200.000 menneskeliv, bragt hospitaler verden over i knæ og truer nu for alvor økonomien.

Den direkte trussel kommer ifølge Techau ikke, som Spanien og Frankrig har fremført, af den manglende enighed om krisepakker, der drøftes igen på et EU-topmøde torsdag - men som en afledt effekt af samme uenighed.

- EU risikerer at gå så fallit, at det ikke længere er politisk modstandsdygtigt. Jeg ser den største risiko for EU i den eksterne verden. Og ikke så meget i det indre - i hvert fald ikke lige nu, siger Techau.

Den spanske premierminister, Pedro Sanchez, har appelleret i europæiske aviser til Nordeuropa om at mobilisere mere solidaritet, der for Spanien betyder penge - ikke lån - direkte fra EU til syd, ellers vil EU bryde sammen.

Techau ser ikke en eksistentiel trussel mod EU i forhold til den dagsorden, der er på torsdagens digitale topmøde.

Fronterne er trukket hårdt op, men den tyske EU-analytiker vurderer, at EU denne gang faktisk har handlet hurtigt og mobiliseret store hjælpepakker tidligt i krisen. I modsætning til efter finanskrisen.

- Der er allerede store spillere som Kina og i lidt mindre grad Rusland, som bare venter på trængende EU-lande, der er klar til deres penge. Og dermed politisk indflydelse, siger Jan Techau.

For nylig sagde EU-kommissær Margrethe Vestager, at EU-lande gerne må gøre opkøb på de finansielle markeder, "hvis det skønnes nødvendigt for at hindre en fjendtlig overtagelse" fra Kina.

- Det er meget vigtigt, at man er klar over, at der er en virkelig risiko forbundet med, at virksomheder, som er sårbare, kan blive udsat for en overtagelse, sagde hun til Financial Times.

Den geopolitiske trussel bør få et land som Tyskland til at tage ansvar, mener Techau. Da Tyskland er det eneste, som har musklerne til at mobilisere en "marshallplan" for Europa.

EU-landene ventes torsdag aften at give grønt lys til en større krisepakke, der indeholder hjælpeinitiativer for 540 milliarder euro.

Det er blandt andet lån via Den Europæiske Investeringsbank og eurolandenes redningsfond (ESM). Desuden har Den Europæiske Centralbank (ECB) sat gang i et omfattende opkøbsprogram for at stimulere økonomien.

EU har fået kritik for være handlingslammet i coronakrisen. Jan Techau mener, at det er uberettiget at skyde på EU, når landene ikke har givet EU den nødvendige kompetence. Han sammenligner med migrationskrisen.

- EU er tvunget til at levere på områder, hvor EU er svag. Det er ret naturligt, at EU så kommer til at fremstå svag. Men det er en uberettiget beskyldning. Den skal rettes mod medlemslandene, som afviser at bruge EU i deres krisehåndtering, siger han.