Demonstranter holder et banner med teksten "imod gamle og nye nazister" under et optog holdt i protest mod, at medlemmer af højrefløjspartiet Der Dritte Weg i weekenden kom til byen Guben for at patruljere langs grænsen til Polen.

Tysk politi standser bevæbnet højrefløjsgruppe på polsk grænse

50 personer med tilknytning til den yderste højrefløj forsøgte at forhindre migranter i at tage til Tyskland.

Tysk politi har lørdag og søndag standset over 50 personer bevæbnet med peberspray, stave, en bajonet og en machete langs den polske grænse.

Her var de i gang med at patruljere for at forhindre migranter i at komme ind i Tyskland.

Det skriver The Guardian.

De selvbestaltede grænsevagter var taget til grænsen på opfordring fra højrefløjspartiet Der Dritte Weg (den tredje vej på dansk, red.), der menes at have forbindelse til flere nynazistiske grupper.

Partiet har på det seneste opfordret sine medlemmer til at standse ulovlige grænsekrydsninger nær byen Guben i det østlige Tyskland.

Politiet beslaglagde i forbindelse med sagen de mange personers våben og bad dem om at forlade området sent lørdag aften og igen i de tidlige morgentimer søndag.

De højreorienterede selvtægtsmænd var ifølge The Guardian rejst til Guben fra hele Tyskland.

Dusinvis af mennesker i byen holdt lørdag et fakkeloptog for at vise deres modstand mod de planlagte grænsepatruljer.

Episoden kommer på et tidspunkt, hvor tysk politi i forvejen har udstationeret ekstra betjente langs den polske grænse for at kontrollere strømmen af migranter, der prøver at komme ind i EU fra Hviderusland.

- Hundredvis af betjente arbejder i øjeblikket langs grænsen dag og nat. Hvis det bliver nødvendigt, så er jeg klar til at sende yderligere forstærkning, siger Tysklands indenrigsminister, Horst Seehofer, søndag til avisen Bild am Sonntag.

Ifølge ministeren har der i år været 6162 ulovlige grænsekrydsninger fra Polen og Hviderusland.

Situationen har ført til flere spændinger internt i Tyskland.

Ifølge ministeren så er der ikke planer om at lukke grænsen til Polen. Men det kan ikke udelukkes, at det kommer til at ske, siger han.

- Hvis situationen på den tysk-polske grænse ikke bliver bedre, så bliver vi nødt til at overveje, om sådan et skridt skal tages i koordination med Polen, siger Seehofer.