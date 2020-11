Tysk politi ransager flere hjem efter angreb i Wien

Ransagningerne, der stadig er i gang fredag morgen, gennemføres, fordi politiet mistænker fire personer for at have forbindelser til den formodede gerningsmand bag angrebet.

Politiet har ransaget adresser i byerne Osnabrück, Kassel og Pinneberg, skriver nyhedsbureauet AFP.

De fire personer er dog "ikke mistænkt for at have været involveret i selve angrebet", oplyser politiet.

- Men der kan være forbindelser til den mistænkte gerningsmand, skriver tysk politi på Twitter.

Den mistænkte gerningsmand er den 20-årig mand, Kujtim Fejzulai, der i april sidste år blev fængslet for at have forsøgt at rejse til Syrien og tilslutte sig Islamisk Stat (IS).

Mandag i sidste uge skød og dræbte han fire personer i den centrale del af Wien, mens flere end 20 andre blev såret.

Siden da har politiet i Østrig tilbageholdt 15 mistænkte medskyldige, oplyste den østrigske politichef Franz Ruf torsdag. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

De 15 har alle en forbindelse til "det radikale islamistiske" miljø, oplyste politichefen.

Østrigs indenrigsminister, Karl Nehammer, sagde torsdag, at det tyder på, at den mistænkte gerningsmand har forbindelse til et islamistisk netværk.

Ifølge Nehammer strækker netværket sig ud over de østrigske grænser til Schweiz og et andet land.

Nehammer oplyste ikke, hvilket andet land, han henviste til.

Men ifølge Tysklands indenrigsminister, Horst Seehofer, har netværket forbindelser til Tyskland.