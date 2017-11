Tysk politi anholder seks syrere før planlagt angreb

Tysk politi har tirsdag anholdt seks syrere, som mistænkes for at have planer om et angreb for jihadistgruppen Islamisk Stat, rapporterer flere medier, som mener, at målet var et af de tyske julemarkeder.

- De anholdte beskyldes for at tilhøre den udenlandske terrorgruppe, som kalder sig Islamisk Stat, siger talsmanden for anklagemyndigheden i Frankfurt, Christian Hartwig.

- De sigtede er også mistænkt for at planlægge et angreb mod offentlige mål i Tyskland, hvor de ville anvende våben eller sprængstoffer, siger Hartwig.

Politiets efterforskere mener, at gruppen endnu ikke havde færdiggjort deres angrebsplan.

Lokalradioen Hessischer Rundfunk citerer kilder for, at de anklagede ville ramme et julemarked Essen.

Tyskland er blevet rystet af islamistiske angreb adskillige gange i de seneste år - blandt andet af et lastbilangreb mod et julemarked i Berlin i december sidste år, hvor 12 mennesker blev dræbt. Islamisk Stat tog skylden for angrebet.

De seks anholdte syrere ankom alle til Tyskland som asylsøgere i perioden december 2014 og september 2015, da migrantkrisen kulminerede i EU.

Den konservative tyske avis Die Welt siger, at politiet fik et tip om gruppen af andre flygtninge.

Tysk politi anholdt sidst i oktober en syrer i byen Schwerin, som var mistænkt for at have planer om et islamistisk motiveret bombeangreb. Den anholdte, der er 19 år, havde ifølge politiet planlagt at udføre et bombeangreb, som skulle dræbe mange mennesker.

De tyske efterretningstjenester anslår, at der er omkring 10.3000 radikale islamister i forbundsrepublikken.