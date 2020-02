Tysk politi anholder 12 for terrorplaner

Tysk politi har fredag anholdt 12 personer med tilknytning til en yderliggående højrefløjsgruppe.

Fire af dem mistænkes for at have planlagt angreb mod politikere, muslimer og asylansøgere.

De otte øvrige mistænkes for at have støttet gruppen. De skal angiveligt have indvilget i at "støtte gruppen økonomisk, levere våben til den eller tage del i fremtidige angreb".