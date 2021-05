Tysk officer ville angribe politikere forklædt som flygtning

Formålet med planen var at oppiske en vrede mod migranter.

En ung tysk officer blev torsdag stillet for retten i Frankfurt anklaget at have haft planer om at angribe en eller flere tyske politikere forklædt som syrisk flygtning.

I en sag, som har rystet mange politikere, er manden, der kun er identificeret som Franco A., beskyldt for at påtage sig en falsk identitet og udføre et angreb, der ville blive tillagt flygtninge eller indvandrere.

Ifølge anklagemyndigheden stjal den tiltalte ammunition fra det tyske militær, og blandt hans mulige ofre var den tidligere justitsminister Heiko Maas, som i dag er udenrigsminister, og parlamentets næstformand, Claudia Rath.

Manden blev anholdt i Wien i februar 2017, da han forsøgte at få fat på en ladt pistol, som han havde gemt på et toilet i lufthavnen efter en officersfest, siger efterforskerne i sagen.

I 2016 indgav Franco A. en ansøgning om asyl under et syrisk navn, som han havde opdigtet. Med sit alias, David Benjamin, lykkedes det ham at narre myndighederne til at give ham en midlertidig opholdstilladelse i forbundsrepublikken.

Året før var omkring 890.000 flygtninge kommet til landet, overvejende fra Syrien, Irak og Afghanistan.

- Et angreb ville have fundet sted, sagde den daværende forsvarsminister Ursula von der Leyen, der i dag er formand for EU-Kommissionen.

Det var planen, at myndighederne skulle finde en pistol med fingeraftryk, som kunne kobles sammen med en syrisk flygtning.

Franco A. poserede som en fransktalende flygtning, som ikke kunne et ord tysk. Han pendlede til Tyskland for at spille sin rolle, når han ikke var på en kaserne i Frankrig, hvor han gjorde tjeneste i den fransk-tyske brigade.

Efter hans anholdelse blev der fundet svastikaer (hagekors) og anden memorabilia fra krigstiden på basen i Illkirch i den bizarre sag, der bragte flygtningekrisen i 2015 i fokus.

I sin planlægning udgav officeren sig for at være en frugtsælger fra Damaskus. Han fik asyl i sit eget land og en plads i et center samt 409 euro om måneden (knap 5300 kroner), selv om han ikke talte arabisk.

Hans handlinger har blotlagt en til tider kaotisk håndtering af de mere end én million asylansøgere, som kom til forbundsrepublikken i 2015.