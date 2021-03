Tysk økonomi ventes at vokse trods fortsat coronakrise

Bnp, der står for bruttonationalprodukt, er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Det er positivt, at der i det hele taget forventes vækst i Tyskland.

Det siger Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv.

- Det er rigtig godt nyt, at prognoserne for tysk økonomi fortsat tegner lyse på trods af den forsinkede vaccineudrulning og den seneste tids stigende smittetal, siger cheføkonomen i en skriftlig udtalelse.

- Selv om prognosen i sagens natur er meget usikker, så skal vi i den grad krydse fingre for, at der kommer gang i hjulene i Tyskland igen, lyder det.

Tysklands økonomiske råd, der også er kendt som de økonomiske vismænd, forventer, at landets økonomi skrumper med to procent i årets første kvartal.

De følgende måneder forventes det dog at vende, i takt med at coronavacciner udrulles, og restriktioner ophæves.

Også Dansk Industri ser positivt på den tyske prognose.

- Tysk økonomi vil komme i tempo senere på året, og det er en virkelig god nyhed for dansk eksport. Højere vækst i tysk økonomi vil være en kærkommen hjælp til at få dansk eksport tilbage på sporet efter coronakrisen, siger Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri.

- Tyskland er det marked, hvor flest danske virksomheder har eksport til. Salg til tyskerne giver anledning til 120.000 arbejdspladser i Danmark.

Den tyske regerings egne eksperters udregninger peger på en vækst i bnp på 3 procent i 2021. Sidste år faldt det med 4,9 procent.

I 2022 forventer det tyske økonomiske råd en vækst på 4 procent.