Tysk mor i retten for at have dræbt sine fem børn

En 28-årig tysk mor var mandag for retten, sigtet for at have dræbt fem af sine seks børn.

I retten ville moren ikke svare på, hvordan hun forholder sig til anklagerne, ligesom hun heller ikke svarede på andre spørgsmål.

Hendes advokater afviser også at lade en retspsykiatrisk undersøgelse af moren indgå i sagen. Hun har ikke givet den ekspert, der har lavet undersøgelsen, ret til at bryde sin tavshedspligt, lyder argumentet.

I en foreløbig mentalundersøgelse, der er lavet af den 28-årige kvinde, blev der ikke konstateret tegn på psykisk sygdom.

Anklageren fremlagde i retten, hvordan moren havde givet børnene medicin, der fik dem til at sove eller blive for sløve til at gøre modstand.

Derpå tog hun dem ind på badeværelset én af gangen. Her kvalte eller druknede hun dem, inden hun pakkede dem ind i håndklæder og lagde dem i deres senge.

Politiet fandt de fem døde børn i en lejlighed i et boligkompleks i Solingen den 3. september sidste år.

De fem børn var tre piger på et, to og tre år og to drenge på seks og otte år.

Umiddelbart efter, at børnene var døde, forsøgte moren at begå selvmord ved at kaste sig ud foran et tog i Düsseldorf, der ligger cirka 35 kilometer fra Solingen.

Ved en efterfølgende afhøring nægtede hun at være skyld i sine børns død. Hun hævder, at en maskeret person brød ind i hendes lejlighed og dræbte børnene.

Et sjette barn, en 11-årig dreng, overlevede. Han blev passet af kvindens familie, og han var i skole, da hans søskende døde.

Det var børnenes bedstemor, som alarmerede politiet, efter at hun kort tid forinden havde været i kontakt med datteren.

Datteren skal have fortalt sin mor, at hun "ikke kunne klare mere", efter hendes ægteskab var gået i opløsning.

Det var kvindens tredje ægteskab, og parret blev skilt et år forinden. Manden var far til fire af de seks børn.

Den 28-årige mor risikerer fængsel på livstid, hvis hun kendes skyldig.