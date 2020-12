Tysk minister: Vi undgår formentlig ny recession

Den tyske økonomiminister, Peter Altmaier, siger, at Tyskland formentlig vil undgå endnu en recession i foråret til trods for en nedlukning af samfundet fra onsdag.

- Jeg håber, at vi kan forhindre, at økonomien kommer til at stå helt stille under den anden bølge af coronaviruspandemien, siger Altmaier mandag til den offentlige radio Deutschlandfunk.