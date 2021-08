Tysk minister: Vi må få folk ud af Kabul på andre måder

- Jeg må sige allerede nu, at selv om evakueringen går sin gang til 31. august og endda nogle dage længere, så vil det ikke være tilstrækkeligt med tid til at flyve dem ud, som vi eller USA vil have ud, siger han til det tyske medie Bild TV.

Det er umuligt at nå at evakuere alle, der skal hjælpes ud af Afghanistan, inden den planlagte frist for evakueringen udløber.

Han tilføjer, at de vestlige lande derfor må finde måder, hvorpå de kan få folk ud af landet, selv om den militære evakueringsoperation er afsluttet.

Også den spanske forsvarsminister, Margarita Robles, har i et radiointerview sagt, at Spanien måske ikke når at evakuere alle dem, som landets myndigheder vil have ud af Afghanistan.

- Vi vil evakuere så mange som muligt. Men der er folk, som vil blive efterladt af forskellige årsager, der ikke har noget med os at gøre, men afhænger af situationen i Kabul, siger hun ifølge nyhedsbureauet AFP.

Strømmen af mennesker, der vil ud af Afghanistan via lufthavnen i Kabul, tog til, efter Taliban overtog kontrollen med stort set hele landet.

Den militante, islamistiske bevægelse annoncerede sin sejr søndag den 15. august.

Den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, sagde tidligere tirsdag, at det er usandsynligt, at der bliver tale om en forlængelse af den gældende tidsfrist for evakueringer i Kabul.

Han siger, at udfordringen nu er at få folk gennem Talibans kontrolposter og ind i Kabuls lufthavn.

Wallace siger, at en forlængelse ikke kun er usandsynlig på grund af Taliban, men også på baggrund af de udtalelser, som er kommet om Afghanistan-krisen fra USA's præsident, Joe Biden.

- På baggrund af Bidens offentlige udtalelser om sagen tror jeg, at en forlængelse er usandsynlig, siger Wallace.

Biden vil tirsdag komme under pres fra vestlige allierede i sagen, når G7-landenes ledere holder et virtuelt topmøde om krisen i Kabul.