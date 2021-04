Tysk minister: Vi er forpligtet til at hjælpe afghanere

Afghanere, der har hjulpet tyske styrker under krigen i Afghanistan, bør få lov til at komme ind i Tyskland.

Det siger den tyske forsvarsminister, Annegret Kramp-Karrenbauer, til nyhedsbureauet dpa.

- Jeg mener, at det er en dyb forpligtelse for Tyskland ikke at efterlade disse mennesker uden beskyttelse, når vi nu endelig forlader Afghanistan, siger hun.