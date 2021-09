Tysk minister: Til foråret har vi overvundet pandemien

Den tyske sundhedsminister, Jens Spahn, regner med, at der til foråret er opnået flokimmunitet i Tyskland over for coronavirus.

- Hvis der ikke dukker nye virusvarianter op, som vaccinationer ikke beskytter imod - hvad der er ret usandsynligt - så har vi til foråret overvundet pandemien og kan vende tilbage til det normale, siger han.

Antallet af vaccinerede i Tyskland er relativt lavere end i Danmark.

- Flokimmunitet vil altid blive nået. Spørgsmålet er kun, om det sker gennem vaccinationer eller smitte. Vaccinationer er helt bestemt den svære vej derhen, siger Spahn.

Der er store variationer mellem Tysklands nordlige, sydlige og østlige områder, når det gælder vaccinationer.

For landet under ét er cirka 63 procent fuldt vaccinerede. I den nordlige by Bremen er knap 74 procent fuldt vaccinerede med to stik, mens det i delstaten Sachsen i det østlig Tyskland kun er cirka 54 procent ifølge nyhedsbureauet AFP.

I Danmark er 74 procent fuldt vaccinerede ifølge tal fra Statens Serum Institut (SSI).

- Den, som ikke lader sig vaccinere, bliver med større sandsynlighed syg, konstaterer Spahn. Så man skal ikke undervurdere risikoen.

- Også sidste år på dette tidspunkt havde vi et sådant pusterum. Så vi er altså ikke igennem det endnu. I efteråret og vinteren, hvor vi alle opholder os mere indendørs, og immunsystemet er mindre stærkt, så stiger risikoen for at blive smittet, minder han om.

Lidt over 93.000 personer er døde med covid-19 i Tyskland. Det samlede antal døde i Danmark under pandemien er 2633.