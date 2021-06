Tysk minister: Islamisme kan have været motiv til knivangreb

En mand, der er sigtet for tre drab og seks drabsforsøg i den sydtyske by Würzburg, kan have haft et islamistisk motiv.

- I lyset af det, som vi har fundet, er der en del, der tyder på, at det kan have været en islamistisk motiveret handling, siger han under en live-udsendelse hos den tyske avis Bild.

Det var fredag, at en person gik amok med en kniv i Würzburg.

Tre blev dræbt, og seks andre blev såret, inden politiet skød den mistænke i benene. Alle de tre dødsofre er kvinder.

Da den mistænktes bolig blev undersøgt, fandt man flere genstande, der kan have forbindelse til islamistisk propagandamateriale. Det fortæller indenrigsministeren.

Den mistænkte har ifølge Herrmann også selv talt om sit "bidrag til Jihad" tidligere.

Han har flere gange været patient på en psykiatrisk afdeling.

Joachim Herrmann mener, at både psykiske problemer og islamisme kan have motiveret manden.

- Det udelukker ikke nødvendigvis hinanden gensidigt, siger Herrmann.

Den mistænkte er somalier og har såkaldt subsidiær beskyttelsesstatus. Han opholder sig dermed lovligt i Tyskland.

Herrmann mener, at det ville være "klogt" at se nærmere på flygtningelovgivning og overveje, under hvilke omstændigheder en beskyttelsesstatus kan ophæves.

Den mistænkte er i fængsel i Würzburg.

Hans offentlige anklager mener, at han potentielt kan finde på at gøre skade på sig selv.

- Det, som jeg lægger mærke til, er, at han åbenlyst lider psykisk, sagde advokaten Hanjo Schrepfer søndag.

Yderligere efterforskning af den mistænkte pågår, og blandt andet gennemgås to telefoner.

Søndag ringede klokkerne i flere minutter under en mindehøjtidelighed ved katedralen i den sydtyske by, hvor pårørende til ofrene, politikere og repræsentanter for ngo'er var mødt op.