Tysk leder kræver Europas Forenede Stater senest i 2025

Formanden for de tyske socialdemokrater, Martin Schulz, opfordrer på SPD's kongres til, at der skrives en ny forfatning for Europas Forenede Stater.

Det er en direkte udfordring til lande som Polen og Ungarn. De er kommet under voldsom kritik for at bryde med demokratiske værdier og retsgarantier i Europa.

Schulz og SPD bebudede efter valget i september, at SPD ikke længere ville deltage i en stor regeringskoalition med forbundskansler Angela Merkels konservative CDU/CSU.

Men da Merkels forhandlinger med det liberale FDP og Miljøpartiet De Grønne brød sammen i sidste måned, indvilgede Schulz i at forhandle med Merkel om at fastholde den store koalition.

Men Schulz har signaleret, at Tysklands Europa-profil skal skærpes, hvis SPD skal fortsætte i regeringen.

En ny EU-forfatning skal senest i 2025 omdanne samarbejdet til Europas Forenede Stater, fortæller han sine partifæller.

Han understreger, at samarbejdet i Europa ikke kan fortsætte, hvis Tyskland insisterer på den linje, som den tidligere konservative finansminister Wolfgang Schäuble stod for.

Han undskylder for, at SPD fik et historisk ringe resultatet ved valget til Forbundsdagen i september. Partiet fik lidt over 20 procent af stemmerne.

- Jeg beder jer om at tilgive min andel i dette bitre nederlag, siger han i sin stærkt følelsesladede tale ifølge dpa.