Tysk korrespondent er løsladt i Tyrkiet - men retssag venter

Den tyske statsborger og journalist Deniz Yücel, der har siddet fængslet i Tyrkiet, er blevet løsladt, skriver det tyske medie Die Welt.

Han har siddet varetægtsfængslet siden februar 2017.

Deniz Yücel er Tyrkiet-korrespondent for Die Welt og har siddet varetægtsfængslet mistænkt for at sprede propaganda for en terrororganisation og for at opfordre til vold.